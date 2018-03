Griechisches Gericht spricht festgenommene deutsche Journalisten frei

Quelle: Reuters Griechisches Gericht spricht festgenommene deutsche Journalisten frei (Symbolbild)

Die beiden in Griechenland festgenommenen deutschen Journalisten sind wieder auf freiem Fuß. Ein Gericht in der griechischen Grenzstadt Orestiada hat sie am Samstag freigesprochen. Es wurde festgestellt, dass die Deutschen versehentlich in eine militärische Sperrzone am Grenzfluss Evros gelangt waren. Dies bestätigte der Anwalt der beiden, Dimitrios Kadoglou, der Deutschen Presse-Agentur.