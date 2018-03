Gastronom aus Bremerhaven verwertet Küchenabfälle zu Chips

Quelle: www.globallookpress.com Gastronom aus Bremerhaven verwertet Küchenabfälle zu Chips (Symbolbild)

Der Küchenchef des Bremerhavener Hotels "Sail City", Dominik Flettner, versucht seit vier Jahren, Lebensmittel möglichst komplett zu verwerten. Kartoffelschalen, Brokkoli-Strünke und die Enden von Tomaten - was in anderen Hotels im Abfall landet, kommt bei auf den Teller. "Am Anfang war das schwer", sagt der 45-Jährige. Doch inzwischen funktioniere es gut. Mehr als 2.000 Liter Abfall habe seine Küche im vergangenen Jahr eingespart.