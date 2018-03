Berliner knackt Jackpot mit gut 42 Millionen Euro

Ein Lottospieler aus Berlin hat am Freitag den Eurojackpot mit genau 42 670 719,30 Euro geknackt. Der Gewinner - möglicherweise auch eine Tippgemeinschaft - setzte auf die Gewinnzahlen 15, 23, 28, 33 und 36 sowie auf die beiden Eurozahlen 4 und 7. Zudem gewannen sechs weitere Teilnehmer aus Deutschland jeweils knapp 318.000 Euro.

Zwei dieser Gewinne gehen nach Bayern, drei weitere nach Nordrhein-Westfalen sowie einer nach Rheinland-Pfalz. Die Lotterie wird in 18 europäischen Ländern angeboten. Die Chance auf den Jackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Zum Vergleich: Die Chance für sechs Richtige plus Superzahl im klassischen "6 aus 49" wird mit 1 zu 140 Millionen angegeben. Die nächste Runde des Eurojackpot beginnt am Freitag, dem 16. März. Dann soll der garantierte Mindestjackpot von 10 Millionen Euro ausgelost werden. (dpa)

Mehr zum Thema - US-Lottogewinnerin kämpft um Anonymität