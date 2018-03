Fußball rund um die Uhr: New York veranstaltet 24 Stunden langes Spiel

Unter Beteiligung von Profis wie David Villa, Patrick Vieira und Sebastián Salazar hat am Freitag um 16 Uhr (Ortszeit) in New York ein 24 Stunden langes Fußballspiel begonnen. Die Spieler der beiden Fünfer-Teams versammelten sich auf dem Vorplatz des Rockefeller Center in Manhattan. In den zwei Hälften zu je zwölf Stunden wechselten die Teams ihre Spieler alle 30 Minuten aus und wollten das Spiel die Nacht über und bis zum Samstagnachmittag am Laufen halten.