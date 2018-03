Tafeln in Bayern ernten Shitstorm, nachdem sie Spende von AfD-Politiker verweigern

Quelle: Reuters Tafeln geraten zwischen die Fronten (Symbolbild).

Zwei Tafeln in Niederbayern wollen die Lebensmittelspende eines lokalen AfD-Politikers nicht annehmen. Daraufhin bricht in den sozialen Medien ein regelrechter Shitstorm los. Christine Lang, Vorsitzende der Tafel in Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau), und ihr Kollege von der Hutthurmer Tafel (Landkreis Passau) hörten allerlei Vorwürfe, von "Jetzt erst recht AfD" über "Schämen Sie sich" bis hin zu "NS-Methoden".