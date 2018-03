Amerikanische NRA pumpte zwecks Disziplinierung Millionen in US-Schulen

Quelle: Reuters © Joshua Roberts Protest gegen die NRA (National Rifle Association), Washington, USA, 21. Dezember 2012.

Die National Rifle Association spendete in den letzten Jahren mehr als 7 Millionen US-Dollar an über 500 Schulen in den USA. Das ergab eine Analyse von AP. Nach dem Schulmassaker in Florida erklärte die Florida Broward County School, keine Gelder der NRA mehr zu akzeptieren. Andere Schulen folgten dem Beispiel. Die Gelder flossen in Waffenkurse, um den Schülern Disziplin und Führungsfähigkeiten beizubringen.