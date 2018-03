Giffey will als Familienministerin Erfolg und Herkunft entkoppeln

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Deutschkurs für neuzugewanderte Kinder in Berlin, Deutschland, 11. September 2015.

Die designierte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will erreichen, dass die Herkunft eines Kindes nicht über dessen Erfolgschancen im Leben entscheidet. Sie habe als Bürgermeisterin im Berliner Problembezirk Neukölln gesehen, "wie schwierig das ist, wenn Kinder eben in Bildungsferne, in Armut aufwachsen", sagte sie am Freitag nach einer SPD-Fraktionssitzung im Bundestag.