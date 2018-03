Australien entschädigt Opfer sexuellen Missbrauchs

Quelle: Reuters Ein Aufstecker, der an das Schicksal in diversen öffentlichen Einrichtungen missbrauchter Kinder erinnern soll.

In Australien sollen Opfer sexuellen Missbrauchs vom Staat bis zu 150.000 australische Dollar (etwa 94.000 Euro) Entschädigung bekommen. Die beiden größten Bundesstaaten New South Wales und Victoria kündigten am Freitag an, von Juli an Geld an Frauen und Männer auszuzahlen, die als Kinder durch Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen missbraucht wurden.