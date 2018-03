Spanierinnen treten an Weltfrauentag in Streik: "Wenn wir streiken, dann steht die Welt still"

Anlässlich des Weltfrauentages ist in Spanien am Donnerstag ein landesweiter "feministischer Streik" ausgerufen worden. Betroffen seien auch die öffentlichen Verkehrsmittel, berichtete das spanische Fernsehen am Morgen. Zudem legten viele Journalistinnen die Arbeit nieder. Landesweit waren 300 Demonstrationen geplant. Zu dem Arbeitskampf hatten mehrere Gewerkschaften aufgerufen.