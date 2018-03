Mindestens eine Tote bei neuem Schneesturm an US-Ostküste

Die Ostküste der USA wird erneut von einem heftigen Wintereinbruch heimgesucht. Nachdem bereits Ende voriger Woche bei einem so genannten Bombenzyklon in der Region acht Menschen ums Leben gekommen waren, wurden seit Mittwoch neue starke Schneefälle gemeldet. Im Bundesstaat New York erschlug ein umstürzender Baum eine 88-jährige Frau. In New Jersey traf ein Blitz einen Lehrer, dieser überlebte aber.