China ruft Nordkorea und USA zu raschen Gesprächen auf

Quelle: Reuters

China hat die USA und Nordkorea dazu aufgerufen, zügig die in Aussicht gestellten Gespräche aufzunehmen. Die Parteien sollten "besser früher als später" in einen gemeinsamen Dialog treten, sagte Chinas Außenminister Wang Yi am Donnerstag am Rande des Volkskongresses in Peking.