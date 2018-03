Donald Trump gewinnt Schiedsverfahren gegen Pornostar

Quelle: Reuters Donald Trump gewinnt Schiedsverfahren gegen Pornostar

In den USA sorgt ein Bericht über die angebliche Affäre einer Pornodarstellerin mit Donald Trump vor rund zwölf Jahren für Wirbel. Am Mittwoch hat die Sprecherin des US-Präsidenten, Sarah Sanders, erklärt, dass in der Angelegenheit bereits ein Schiedsverfahren zu Gunsten des Republikaners gewonnen worden sei. Wann und in welcher Form, sagte Sarah Sanders nicht. Sie untermauerte auch öffentlich die früheren Angaben, wonach Donald Trump die von der Darstellerin behauptete Affäre rundweg abstreite.