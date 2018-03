Floridas Repräsentantenhaus verschärft Waffengesetze

Quelle: Reuters Floridas Repräsentantenhaus verschärft Waffengesetze (Symbolbild)

Als Reaktion auf das Massaker an einer Schule in Florida mit 17 Toten hat nach dem Senat jetzt auch das Repräsentantenhaus des US-Bundesstaates einen Gesetzentwurf verabschiedet, der das Mindestalter bei Waffenkäufen auf 21 Jahre anhebt. Der Entwurf hat die Kammer am Mittwochabend (Ortszeit) passiert und geht jetzt zur Unterzeichnung an Gouverneur Rick Scott.