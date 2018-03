Angreifer in Südafrika wollen Triathleten beide Beine absägen

Angreifer in Südafrika wollen Triathleten beide Beine absägen (Symbolbild)

In Südafrika haben drei Angreifer einen Triathleten beim Training vom Fahrrad gestürzt, in die Büsche geschleppt und versucht, seine Beine abzusägen. Die Polizei hat eine Untersuchung wegen versuchten Mordes eingeleitet, erklärte Thulani Zwane, ein Polizeisprecher in der südlichen Provinz KwaZulu-Natal am Mittwoch.