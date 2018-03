Lass die Party losgehen: Coca-Cola bringt erstmals in der Geschichte Alcopops raus (Symbolbild)

Zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahr 1892 hat der größte Getränkehersteller der Welt, Coca-Cola einen richtigen Durchbruch in seiner Produktlinie geplant. Das US-Unternehmen will nun auf dem wachsenden japanischen Markt für das dort populäre Alkohol-Mixgetränk Chūhai sein eigenes Pendant durchsetzen.

Chūhai wird in Japan traditionell aus einer Spirituose namens Shōchū gemischt mit Sprudel und Aromastoffen hergestellt, berichtet die Zeitung Financial Times unter Berufung auf den Präsidenten des japanischen Geschäftssektors von Coca-Cola, Jorge Garduño. Der Alkoholgehalt des Getränks schwankt von drei bis acht % Vol., was es sehr attraktiv für Frauen macht.

Die Entscheidung, ein bisschen Abwechslung ins Sortiment zu bringen, sei eine natürliche Folge der eingebrochenen Umsatzzahlen im weltweiten Softdrink-Handel.