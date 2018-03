UNO: Großbritannien weltweit größter Produzent und Exporteur von legalem Cannabis

Quelle: www.globallookpress.com Zwei Frauen posieren mit einer Cannabis-Pflanze vor dem britischen Parlament während der Proteste für die Legalisierung von Cannabis-Konsum zu medizinischen Zwecken Ende Februar 2018

Laut offiziellen Angaben des Internationalen Suchtstoffkontrollrates (INCB), der die Einhaltung der internationalen UNO-Drogenkontrollverträge überwacht, hat Großbritannien im Jahr 2016 insgesamt 95 Tonnen medizinischen Hanf hergestellt, was Briten zu Vorreitern in dieser Branche machte. Zugleich verweigert die Regierung des Landes den legalen Zugang zur Droge für bedürftige Patienten, was für wachsenden Unmut in der Gesellschaft sorgt.