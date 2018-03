Luxuskaufhaus Lafayette weiht Kunststiftung in Paris ein

Die Luxuskaufhauskette Galeries Lafayette weitet ihr Imperium aus. Das international verzweigte Unternehmen mit Ablegern in Bukarest und Berlin hat in Paris seine Kunststiftung eingeweiht. Die Einrichtung in der Nähe des Centre Pompidou umfasst 2 200 Quadratmeter. Sie liegt in einem ehemaligen Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert, das von dem niederländischen Stararchitekten Rem Koolhaas umgebaut wurde.