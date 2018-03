Norwegen hebt Quote für Fang von Zwergwalen deutlich an

Quelle: www.globallookpress.com Norwegen hebt Quote für Fang von Zwergwalen deutlich an

In Norwegen dürfen in diesem Jahr deutlich mehr Minkwale gefangen werden als zuletzt. Das Fischereiministerium hob die Fangquote am Dienstag auf 1.278 Tiere an. Das ist eine Steigerung von mehr als einem Viertel. Im vergangenen Jahr war die Jagd auf 999 der Zwergwale erlaubt. Getötet wurden letztlich allerdings nur 432 Tiere, laut Ministerium so wenige wie seit langem nicht. Die Zahl ist seit Jahren rückläufig.