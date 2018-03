Fünf Tonnen Kokain in kolumbianischem Weinkeller sichergestellt

Quelle: AFP Fünf Tonnen Kokain in kolumbianischem Weinkeller sichergestellt (Archivbild)

Im Weinkeller eines Gehöfts in Kolumbien haben Drogenfahnder gut fünf Tonnen Kokain entdeckt. Die in der Nähe von Carepa - rund 450 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bogotá - gefundenen 5,2 Tonnen der Droge gehörten zum größten kolumbianischen Verbrechersyndikat Clan del Golfo, teilte am Dienstag das Verteidigungsministerium mit.