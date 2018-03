Sri Lanka verhängt siebentägigen Ausnahmezustand wegen Unruhen

Quelle: Reuters Sri Lanka verhängt siebentägigen Ausnahmezustand wegen Unruhen

Der Präsident von Sri Lanka, Maithripala Sirisena, hat einen landesweiten Ausnahmezustand für sieben Tage verhängt, um eine weitere Ausweitung der Gewalt zwischen religiösen und ethnischen Gruppen zu vermeiden. "Der Präsident hat vor kurzem einen Ausnahmezustand verkündet, um die unbefriedigende Sicherheitslage in bestimmten Teilen des Landes zu beseitigen", hieß es am Dienstag in einer Twitter-Nachricht des Präsidenten.