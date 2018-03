Robocop in statu nascendi? Oberösterreicher am Flughafen München von Maschine "verhaftet"

Quelle: Reuters Flughafen München

Der deutschen Bundespolizei zufolge ist am Münchner Flughafen ein gesuchter Österreicher vor einer Maschine an der Grenzkontrolle verhaftet worden. Der Linzer war im Jahr 2016 für das Fahren ohne Führerschein an der deutsch-österreichischen Grenze erwischt worden und hat seine Strafe bis heute nicht zur Gänze beglichen. Als er seinen Pass einscannte, gab das automatische Grenzkontrollsystem "EasyPASS" das Signal zur Festnahme des 45-Jährigen.