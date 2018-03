Russischer Ex-Doppelagent in Großbritannien durch unbekannte Substanz scheinbar vergiftet

Quelle: Reuters Russischer Ex-Doppelagent in Großbritannien durch unbekannte Substanz vergiftet

Der ehemalige russische Doppelagent Sergei Skripal und eine 33-jährige Frau sind in der britischen Stadt Salisbury in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ärzte vermuten eine Vergiftung durch eine starkwirkende Substanz. Der 66-jährige Skripal und dessen Begleitung fielen in Ohnmacht, als sie in einem Einkaufszentrum auf einer Bank saßen. Rettungskräften zufolge befinden sich beide Menschen im kritischen Zustand.