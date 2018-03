Zombie-Apokalypse: Welches Land hat die größten Chancen?

Quelle: www.globallookpress.com Zombie-Apokalypse: Welches Land hat die größten Chancen?

Das einzige Land, das im Fall einer Zombie-Apokalypse gerüstet wäre, ist Nordkorea. Das geht aus einer Studie hervor, die in der wissenschaftlichen Zeitschrift "Cornell University Library" veröffentlicht wurde. Forscher entwickelten ein Model der Virusverbreitung in einer Stadt, in der sich Zombies, Zivilisten und Militärs befinden. Es stellte sich heraus, dass nur Gesellschaften mit einem sehr hohen Anteil an Soldaten (46) pro Tausend Einwohnern überleben kann.