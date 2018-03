Volkswagen und Skoda wollen gemeinsam in Indien antreten

Quelle: www.globallookpress.com

Volkswagen wagt mit seiner tschechischen Tochter Skoda einen erneuten Anlauf in Indien. "Skoda hat vom VW-Konzern den Auftrag bekommen, eine Einstiegs-Plattform für Autos in Schwellenländern zu entwickeln, zunächst mit dem Fokus Indien", sagte Skoda-Chef Bernhard Maier am Montag. Anfang 2021 könnten die ersten Autos auf dieser Plattform in Indien verkauft werden. Produziert werden soll aus Kostengründen im Land.