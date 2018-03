Bei Lufthansa-Tochter Austrian Airlines fallen wegen Tarifkonflikts viele Flüge aus

Quelle: www.globallookpress.com Bei Lufthansa-Tochter Austrian Airlines fallen wegen Tarifkonflikts viele Flüge aus (Archivbild)

Wegen des Tarifkonflikts bei der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) bleiben am Dienstag und Mittwoch zahlreiche Flugzeuge am Boden. Insgesamt würden aufgrund von Betriebsversammlungen des fliegenden Personals mehr als 140 von 570 ursprünglich geplanten AUA-Verbindungen gestrichen, sagte ein Firmensprecher am Montag. Rund 10.000 Passagiere seien betroffen.