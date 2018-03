Fünf Tote bei Gasexplosion in polnischem Wohnhaus: Täter wollten Mord verdecken

Die Gasexplosion mit fünf Toten in einem Wohnhaus der westpolnischen Stadt Posen ist möglicherweise absichtlich ausgelöst worden, um einen Mord zu verdecken. Das meldete die polnische Nachrichtenagentur PAP am Montag unter Berufung auf Ermittler. «Wir sind fast zu 100 Prozent sicher, dass eine Frau getötet worden ist und dass der Täter die Spuren verwischen wollte und die Explosion verursacht hat», sagte eine Quelle in den Behörden.