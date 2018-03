Belgien: Polizei nimmt acht Terror-Verdächtige fest

Quelle: www.globallookpress.com Belgien: Polizei nimmt acht Terror-Verdächtige fest (Archivbild)

In Zusammenhang mit einer Anti-Terror-Ermittlung sind in Belgien mehrere Verdächtige festgenommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft am Montag in Brüssel mitteilte, hatte es am Vortag mehrere Durchsuchungen in der als Islamistenhochburg bekannten Brüsseler Gemeinde Molenbeek, in Mechelem sowie in Gerhardsbergen gegeben. Acht Personen aus Molenbeek seien festgenommen worden und würden verhört. Sprengstoff wurde den Angaben zufolge nicht gefunden.