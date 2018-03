Berichte: Italienischer Sozialdemokraten-Chef Matteo Renzi tritt zurück

Quelle: Reuters Berichte: Sozialdemokraten-Chef Matteo Renzi tritt zurück

Nach der historischen Niederlage der Sozialdemokraten bei der Parlamentswahl in Italien mehren sich Hinweise, dass Parteichef Matteo Renzi von seinem Posten zurücktreten will. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete am Montag, Renzi habe sich entschieden, sein Amt niederzulegen. Sein Sprecher wollte das zunächst allerdings nicht bestätigen. "Uns ist das nicht bekannt", sagte er der Nachrichtenagentur Adnkronos. Renzi werde sich aber am Montagnachmittag äußern.