Polizei nimmt mutmaßlichen Islamisten am Frankfurter Flughafen fest

Quelle: AFP Polizei nimmt mutmaßlichen Islamisten am Frankfurter Flughafen fest (Symbolbild)

Ein 28 Jahre alter mutmaßlicher Islamist ist am Frankfurter Flughafen aufgrund eines Haftbefehls festgenommen worden. Dem in der Türkei geborenen Deutschen Bilal G. werde Beihilfe zu einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Montagmorgen. Er soll einem 16-Jährigen geholfen haben, nach Syrien auszureisen.