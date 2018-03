Tausende demonstrieren in Barcelona für "Tabarnia"

In Barcelona haben am Sonntag Tausende Menschen für die Einheit Spaniens und gegen den katalanischen Separatismus demonstriert. Die örtliche Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf mindestens 15.000. Es handelte sich um die erste große Kundgebung der so genannten "Tabarnia"-Kampagne, einer Plattform, die die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien auf humorvolle Weise kritisiert.