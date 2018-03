Positive Dopingprobe ohne Nachspiel: IIHF rechtfertigt Nordkoreanerin durch "verunreinigter Nahrung"

Eine nordkoreanische Eishockey-Spielerin ist bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang bei einer Dopingprobe positiv getestet worden. Sie muss aber keine Strafe befürchten. Wie der Internationale Eishockey-Verband (IIHF) am Samstag in Zürich mitteilte, sei das Verfahren gegen die Spielerin Kim Un-hyang eingestellt worden.