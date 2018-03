New Yorker Museum zeigt Grenze zwischen USA und Mexiko als Schmuck

Quelle: Reuters New Yorker Museum zeigt Grenze zwischen USA und Mexiko als Schmuck (Symbolbild)

Die amerikanisch-mexikanische Grenze aus Filz zum Um-den-Hals-Legen, oder Grenzstäbe an einer Kette und auf einem Armband: Wie Künstler die rund 3.200 Kilometer lange Grenze zur Inspiration für Schmuck nehmen, zeigt eine neue Ausstellung im New Yorker Museum of Arts and Design (MAD). Die Künstler stammen aus den USA, Lateinamerika und Europa.