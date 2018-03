Irakische Regierung kürzt Ausgaben für Kurden deutlich

Quelle: Reuters Irakische Regierung kürzt Ausgaben für Kurden deutlich (Archivbild)

Das irakische Parlament hat einem Haushalt zugestimmt, der geringere Mittel für die kurdische Autonomieregion vorsieht. Die Abgeordneten sprachen sich am Samstag in Bagdad mit absoluter Mehrheit für den Entwurf aus, während kurdische Parlamentarier die Sitzung boykottierten. In dem Haushalt von umgerechnet etwa 71 Milliarden Euro sollen 12,6 Prozent an die kurdische Verwaltung im Norden des Landes gehen - vorher waren es 17 Prozent.