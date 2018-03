Südkoreas Präsident schickt Sondergesandte nach Nordkorea

Quelle: Reuters

Nach der Annäherung Nordkoreas schickt Südkoreas Präsident Moon Jae-in zwei Sondergesandte nach Pjöngjang. Sein wichtigster Sicherheitsberater, Chung Eui-yong, sowie Geheimdienstchef Suh Hoon würden am Montag für zwei Tage nach Nordkorea reisen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Sonntag mit.