Verurteilter IS-Terrorist soll drei Gefangene in Syrien getötet haben

Quelle: www.globallookpress.com Verurteilter IS-Terrorist soll drei Gefangene in Syrien getötet haben (Symbolbild)

Gegen den bereits als islamistischen Terroristen verurteilten Nils D. aus Dinslaken in Nordrhein-Westfalen werden neue schwere Vorwürfe laut. Der Mann soll in Syrien Gefangene der Terrormiliz "Islamischer Staat" misshandelt und getötet haben. Wie ein Sprecher der Generalbundesanwaltschaft am Samstag sagte, wird gegen den 27-Jährigen wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen, Mord und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Ein Haftbefehl sei bereits beantragt worden.