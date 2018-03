Osterhasenbüro wartet auf Post von Kindern

Quelle: www.globallookpress.com Osterhasenbüro wartet auf Post von Kindern (Symbolbild)

Ein Osterhasen-Postamt erwartet jetzt wieder Wunschzettel aus aller Welt. An diesem Montag öffnet das Büro von "Hanni Hase" in Ostereistedt. Im vergangenen Jahr seien rund 31.000 Briefe eingegangen, sagt Meike Wintjen von der Deutschen Post. Kinder aus Deutschland, aber auch vielen europäischen Ländern, Australien, Kanada, China und Neuseeland hätten an den Osterhasen geschrieben.