USA reduzieren Botschaftspersonal in Kuba auf ein Minimum

Wegen mysteriöser gesundheitlicher Probleme bei vielen Botschafts-Mitarbeitern in Kuba haben die USA das Personal in ihrer Vertretung in Havanna auf ein Minimum reduziert. Das Außenministerium teilte am Freitag (Ortszeit) mit, die Botschaft in der kubanischen Hauptstadt werde mit einer Minimal-Belegschaft weiterarbeiten, um die diplomatischen und konsularischen Kernaufgaben fortführen zu können. Man wisse noch immer nicht, wer für die Attacken auf die Mitarbeiter verantwortlich sei.