Hirn-OP bei falschem Patienten in Kenia - Mitarbeiter suspendiert

Quelle: AFP © CARL DE SOUZA Hirn-OP bei falschem Patienten in Kenia - Mitarbeiter suspendiert (Symbolbild)

Ein Krankenhaus in Kenia soll einen Patienten fälschlicherweise am Gehirn operiert haben. Mehrere Mitarbeiter der Klinik wurden vom Dienst suspendiert, wie die Zeitung "Daily Nation" am Donnerstag online berichtete. Sie sollen in den Skandal um die Operation am Montag verwickelt sein.