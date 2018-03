Katalonien: Carles Puigdemont steigt aus Rennen um Präsidentschaft aus

Der Ex-Präsident der Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, hat am Dienstag in einer Video-Botschaft offenbart, dass er für die nächste Amtszeit als Regionalpräsident nicht kandidieren wird - aber nur "vorläufig". Darüber äußerte er sein tiefes Bedauern.

Puigdemont bekundete sein Vorhaben, in Belgien zu bleiben, und stellte sich hinter einen anderen Kandidaten aus der Katalanischen Europäischen Demokratischen Partei (PDeCAT), die sich für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien einsetzt, den Chef der Katalanischen Nationalversammlung Jordi Sànchez. Seine Kandidatur sei unter aktuellen Umständen der einzige Weg, eine neue Regierung zu bilden. Sànchez befindet sich momentan wegen Vorwürfen der Aufruhrstiftung in Untersuchungshaft in Madrid.

