Fast 1.500 Syrer innerhalb von einer Woche nach Hause zurückgekehrt

Mehr als 1.470 syrische Bürger sind in der vergangenen Woche in ihre Häuser zurückgekehrt. Das berichtete am Freitag die offizielle Zeitung des russischen Verteidigungsministeriums, Krasnaja Swesda.