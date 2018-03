Es gibt nichts Ungenießbares: Metro startet Verkauf von Mehlwurm-Nudeln

Quelle: Reuters Metro startet Verkauf von Mehlwurm-Nudeln (Symbolbild)

Der Düsseldorfer Metro-Konzern hat den Verkauf von Nudeln mit Mehlwurm-Mehl gestartet. Damit werde erstmals in Deutschland ein Lebensmittel mit Insektenproteinen in den Handel gebracht, berichtete das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf.