Bundespolizei-Schiffe retten im Mittelmeer über 3.400 Menschen

Quelle: www.globallookpress.com Bundespolizei-Schiffe retten im Mittelmeer über 3.400 Menschen (Archivbild)

Zwei Streifenboote der Bundespolizei haben in den vergangenen zwei Jahren im Mittelmeer mehr als 3400 Flüchtlinge an Bord genommen. Außerdem seien 27 Schleuser bei dem Versuch festgenommen worden, Migranten illegal über die Seegrenze nach Griechenland und damit in den Schengen-Raum einzuschleusen, teilte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) am Donnerstag mit. Alle Aufgegriffenen werden den griechischen Behörden übergeben.