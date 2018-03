Neuseelands Nachrichtendienst: 17-Jähriger schoss 1981 auf Königin Elizabeth II.

Der neuseeländische Nachrichtendienst SIS hat Unterlagen veröffentlicht, die einen Anschlagversuch auf die britische Königin Elizabeth II. im Jahr 1981 bestätigen. In diesem Zusammenhang hatte die Polizei den 17-jährigen Christopher Lewis festgenommen. Dennoch war der Vorfall in weiterer Folge geheim gehalten worden. Der Text des Berichts war im Februar freigegeben worden, die Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichte ihn am Donnerstag.