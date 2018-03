Frankfurter Zoll entdeckt 150 Kartons mit gefälschtem Handy-Zubehör – Millionenschäden verhindert

Quelle: www.globallookpress.com Frankfurter Zoll entdeckt 150 Kartons mit gefälschtem Handy-Zubehör – Millionenschäden verhindert (Symbolbild)

In einer großen Aktion haben Frankfurter Zollfahnder 18 Paletten mit gefälschtem Handy-Zubehör wie Kopfhörer, Akkus und Speicherkarten sichergestellt. Insgesamt seien mehr als 60.000 Artikel entdeckt worden, teilte der Zoll am Freitag mit. Betroffen seien vor allem die Marktführer der Branche, sagte Hans-Jürgen Schmidt, Sprecher des Zollfahndungsamts in Frankfurt.