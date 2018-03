Baku: Mindestens 24 Tote bei Brand in Drogenklinik

Quelle: Reuters

Der Brand in Aserbaidschans Hauptstadt Baku hat sich am frühen Morgen ereignet. Am Ort des Geschehens wurden bis jetzt 24 Tote entdeckt, 34 Personen konnten mit derzeitigem Stand gerettet werden. Aufgrund des starken Windes breiteten sich die Flammen schnell aus, mittlerweile konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen.