Quelle: www.globallookpress.com USA schicken Wetter-Satelliten "GOES-S" der NASA ins All

Waldbrände, Zyklone, Nebel und Stürme will die US-Raumfahrtbehörde NASA mit Hilfe eines neuen Satelliten künftig besser beobachten können. Der Satellit "GOES-S" startete am Donnerstag (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer "Atlas"-Rakete. Bis "GOES-S" komplett einsatzbereit ist, werden aber noch einige Monate vergehen.