Präsidentschaftswahlen in Venezuela verschoben

Die umstrittene Präsidentenwahl in Venezuela ist um einige Wochen verschoben worden. Statt am 22. April soll die Abstimmung nun am 20. Mai stattfinden, wie die Wahlamtschefin Tibisay Lucena im Interview mit dem TV-Sender VTV am Donnerstag mitteilte. Die Regierungsgegner hatten zuvor kritisiert, zu wenig Zeit für den Wahlkampf zu haben.