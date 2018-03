Wenn es schnell gehen muss: China entwickelt App zur Suche nach nächstgelegener WC-Anlage

Quelle: AFP Wenn es schnell gehen muss: China entwickelt App zur Suche nach nächstgelegener WC-Anlage (Symbolbild)

Die staatliche Tourismusverwaltung Chinas hat gemeinsam mit dem Online-Provider Amap eine spezielle App entwickelt, die vor allem Touristen helfen soll, die nächstgelegene Toilette an ihrem jeweiligen Aufenthaltsort in ganz China zu finden. Der Dienst informiert über ungefähr 500.000 Anlagen, die sich an den Standorten bekannter Sehenswürdigkeiten und in deren Nähe befinden. Seit Jahresbeginn wurde die Anwendung bereits 15 Millionen Mal genutzt.