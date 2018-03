US-Polizei zahlt drei Musliminnen je 60.000 Dollar Entschädigung für abgerissenen Hidschab

Drei Frauen, deren Namen nicht genannt werden, haben vor einem New Yorker Gericht geklagt, da sie auf der Polizeistation dazu aufgefordert wurden, ihre Kopftücher abzunehmen. Die Polizisten mussten die festgenommenen Frauen fotografieren, hatten jedoch keine genauen Anweisungen, was sie angesichts einer Verhaftung von verschleierten Personen machen sollen. Mittlerweile wurden die Frauen freigelassen und bekamen eine Entschädigung in Höhe von 60.000 US-Dollar.