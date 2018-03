Dauerfrost in Tschechien fordert mindestens acht Menschenleben

Quelle: AFP Dauerfrost in Tschechien fordert mindestens acht Menschenleben

Der Dauerfrost der letzten Tage hat in Tschechien mindestens acht Menschen das Leben gekostet. Auch in der Nacht zu Donnerstag fielen die Temperaturen mancherorts wieder bis auf Werte unter minus 20 Grad. Die meisten der Kälteopfer waren Obdachlose, wie in Asch (As), der westlichsten Stadt Tschechiens, wo nach Angaben der Polizei ein 44-Jähriger tot in einem verlassenen Gebäude gefunden wurde.